Anatra laccata, cioccolato, castagne e pioppini

Piatto composito dalle varie sfumature di sapori che creano nell'insieme un grande equilibrio.

Tempo di preparazione: 150 minuti

Ingredienti per 4 persone

2 petti di anatra di circa 400 g ciascuna

q.b. sale bilanciato

sale-zucchero, salvia fritta, bacche di ginepro

q.b. miele

400 g castagne fresche

100 g scalogno

100 g marsala rosso

1 l brodo vegetale (sedano, carote, cipolle, pepe in grani)

50 g olio evo

q.b. sale e pepe

4 castagne grosse

200 ml marsala rosso

120 g farina di rimacinato

75 g burro

45 g panna fresca al 35%

10 g zucchero

2 g sale

10 g maggiorana in polvere (maggiorana fresca essiccata e macinata)

90 g cacao amaro

200 g frutti di bosco

1 scalogno

q.b. brodo vegetale

q.b. olio evo

200 g fegato d'anatra

150 g marsala rosso

q.b. brodo vegetale

q.b. olio evo

q.b. sale e pepe

q.b. salsa ai frutti di bosco per glassare (salsa ai frutti di bosco + colla di pesce)

300 g funghi pioppini

2 cavoletti di bruxelles

2 spicchi di aglio rosso di Nubia

q.b. aceto di mele (b)

q.b. olio evo

q.b. sale e pepe

q.b. maggiorana fresca

strumenti di cottura

roner, padella, cutter, pentole



Strumenti di cottura

Roner, padella, cutter, pentole

Petto d‘anatra laccato, crumble al cioccolato e maggiorana, crema di castagne, castagne glassate al marsala pioppini e cavoletti ripassati

Preparazione

Per l'anatra: pulire i petti d'anatra, massaggiare con del sale bilanciato, miele e mettere sottovuoto in frigorifero per 30minuti. Cuocere a roner per 45 minuti a 65°. Laccare con del miele e passare in padella da entrambi i lati facendo attenzione di rendere la pelle croccante. Tagliare e servire.

Per la crema di castagne: cuocere le castagne in forno a 180° per 30 minuti. Rosolare lo scalogno precedentemente tritato, aggiungere le castagne sgusciate. Sfumare con il marsala, farlo evaporare e successivamente aggiungere il brodo ben caldo. Portare a cottura le castagne, quindi frullare e aggiustare di sale e pepe.

Per le castagne glassate: cuocere le castagne in forno, sgusciare, tagliare e metterle in un pentolino con il marsala. Fare ridurre il marsala e spegnere.

Per il crumble al cioccolato: mettere tutti gli ingredienti dentro il cutter, impastare il tutto. Quando il composto sarà pronto cuocere a microonde. Sbriciolare.

Per la salsa ai frutti rossi: pelate e tritate finemente lo scalogno, metterlo in una casseruola con un filo di olio e fare cuocere dolcemente. Aggiungere i frutti rossi cuocere velocemente fino a quando non si disfano, aggiungendo se necessario del brodo. Sistemare di gusto, frullare il composto e passare a setaccio fine.

Per il fegato d'anatra: pelare e tritare finemente lo scalogno, metterlo in una casseruola con un filo d'olio fare cuocere. Aggiungere il fegato d'anatra tagliato, rosolare sfumare con il marsala aggiungere il brodo e portare a cottura. Frullare e renderlo liscio e cremoso. Mettere in una sac a poche, mettere il composto per metà in un tappetino a mezza sfera, aggiungere le castagne già cotte e tagliate e completare con alto composto. Mettere in congelatore. Sformare e glassare con la salsa ai frutti rossi con aggiunta di gelatina sciolta in precedenza.

Per i contorni: pulire i pioppini e passarli in padella con olio, aglio in camicia e maggiorana. Pulire i cavoletti sfogliarli e cuocerli per pochi secondi in acqua ed aceto di mele.

Come servire: da un lato del piatto adagiare con una spatola la crema di castagne, aggiungere le mezze sfere di fegato d'anatra, i funghi , cavoletti, crumble al cioccolato ed le castagne glassate. Dall'altro lato mettere il petto d'anatra già passato in padella, la salsa ai frutti rossi e finire con cimette di maggiorana.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.