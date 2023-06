Burger di Mora romagnola, rosti e tuorlo croccante

Burger di Mora romagnola, rosti di patate, tuorlo croccante e maionese al pepe

Burger di Mora romagnola, rosti di patate, tuorlo croccante e maionese al pepe.

Ricetta di Luca Borrelli della Nazionale Italiana Cuochi, tratta dal secondo volume de L'opera del gusto realizzato dalla Federazione Italiana Cuochi.

Ingredienti per 10 persone

Rosti di patate e speck

750 g patate rosse

100 g burro

q.b. sale e pepe

50 g Parmigiano Reggiano grattugiato

100 g speck a cubetti



Tuorlo croccante

350 g tuorlo pastorizzato

30 g pecorino grattugiato

q.b. sale e pepe

q.b. farina di riso per panatura

3 uova

q.b. Pangrattato Nutrifree



Maionese al pepe

2 uova intere già pastorizzate

200 g olio di semi di girasole

15 g senape

q.b. sale e pepe

2 cucchiai aceto bianco o limone



Dressing all'aceto di mele

100 g aceto di mele

200 g olio evo

q.b. sale



Burger di mora romagnola

10 burger di mora romagnola

100 g valeriana

10 fette di pecorino morbido

20 foglie di vene kress

10 Panini Hamburger XL Nutrifree

Preparazione

Rosti di patate e speck

Rosolare lo speck, grattugiare le patate in una bowl, unire il resto degli ingredienti fino a formare un composto omogeneo. Copparlo e cuocerlo in padella con il burro da entrambi i lati.



Tuorlo croccante

Aggiungere il pecorino, il sale e il pepe al tuorlo. Dressare il composto negli stampi e abbattere in negativo. Sformarli, panarli con la farina di riso, uova e pangrattato. Friggere le uova da gelo al momento del servizio in modo che il cuore si mantenga morbido.



Maionese al pepe

Unire gli ingredienti e con l'aiuto di un mixer generare l'emulsione. Riporre in uno squeezer.



Dressing all'aceto di mele

Emulsionare tutti gli ingredienti.



Burger di mora romagnola

Dividere il pane a metà e piastrarlo insieme al burger. Usare il resto degli ingredienti per l'assemblaggio finale.



Servizio

Assemblare il panino hamburger XL in questa sequenza: pane tostato, pecorino, burger, pecorino, rosti, valeriana, dressing, maionese, tuorlo croccante, pane tostato.

