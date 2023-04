Ingredienti:

Capretto da 5/6 kg

Carote 4 px

Sedano gamba 4 pz

Cipolla dorata 3 px

Burro di malga 6 kg

Vino bianco 3 dl

Timo q.b.

Alloro q.b.

Capretto alla Bresciana in chiave moderna

Pulire accuratamente il capretto e disossarlo, deporre la polpa in una terrina avendo cura di lasciare all’esterno le parti con pelle, ricoprire il tutto con pellicola e mettere in pressa (nella terrina avanzerà sicuramente la polpa una volta coperta con pellicola adagiarvi sopra un peso da circa 20 kg cosi da pressare e mettere in forma).Lasciamo riposare una notte in frigorifero a 0 gradi e il giorno seguente prepariamo le verdure a Brunoise piccolissima che poi la faremo cuocere velocemente in un sauté.Mettere le verdure spadellate e sfumate al vino in una teglia alta deporre il capretto e condirlo con sale e pepe e ricoprire con 5 kg di burro sciolto.Coprire la teglia con il suo coperchio e cuocere a 68°C per 24 ore.Una volta cotto toglierlo dalla teglia farlo raffreddare recuperare il burro facendo attenzione a non mescolare i residui di cottura, le verdure.Quando ben freddo tagliare il capretto a cubi precisi.Preparare una polenta nella classica maniera bresciana, a parte scaldare a temperatura elevata il burro e rosolarvi il capretto, nel finale gli aromi e le verdure ed impiattare, con polenta sul fondo, il cubo di capretto e a guarnire le verdure accompagnare da un cubo di patata che rosoleremo assieme al Capretto.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.