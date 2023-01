Ingredienti per 10 porzioni

Per il filetto al caffè

1,5 kg filetto maiale fresco

3 g timo fresco

5 g aglio intero

18 g sale fino

2 g pepe nero

6 g caffè macinato

50 g burro chiarificato

Filetto di maiale al caffè, cremoso di zucca, zenzero e cardamomo, sbrisolona al caffè

250 g purea zucca50 g succo arancia7 g zenzero0,6 g cardamomo intero2 g sale20 g Caffè Kimbo Eletto 100% Arabica100 g farina di riso100 g Parmigiano Reggiano Dop 100 g burro pomata50 g farina di mandorle50 g farina di nocciole3 g sale fino1. Pulire, parare ed aromatizzare il filetto. Cuocere in forno a 75°C, con sonda al cuore a 59°C. Rosolare in padella con burro aromatizzato al caffè. Temperatura finale di servizio 61°C al cuore.2. Portare tutti gli ingredienti per il cremoso di zucca ad ebollizione e filtrare dopo aver regolato densità e sapore.3. Per la sbrisolona al caffè miscelare tutte le polveri, aggiungere il burro morbido. Non impastare troppo ma fino al punto in cui si riuscirà a dare la forma desiderata. Cuocere in forno a160°C per 12 minuti circa (dipende dalla dimensione della torta).

