Il California Prune Board (CPB) - che rappresenta coltivatori e confezionatori di prugne provenienti dalla California - in collaborazione con gli influencer Myriam Sabolla e Paolo Pedemonte prende parte al Veganuary 2023, la sfida globale che per l’intero mese di gennaio invita ad adottare un’alimentazione completamente vegana.

Ecco allora la ricetta dell'insalata di lenticchie, cavolfiore e Prugne della California creata da Myriam Sabolla, ideale per riutilizzare in chiave creativa gli avanzi post-Capodanno ma anche per la pausa pranzo in ufficio e ricca di gusto grazie alle spezie che si abbinano perfettamente alla dolcezza delle Prugne della California.

Insalata di lenticchie, cavolfiore e Prugne della California

Ingredienti

100 g di Prugne della California tritate

230 g di lenticchie cotte

1 cavolfiore a cimette

3 cucchiai di capperi dissalati

2 cucchiai di erba cipollina

Olio, sale e pepe

Le spezie: curcuma, coriandolo, cumino e cardamomo macinati, mezzo cucchiaino cad.

1 cucchiaio di aceto

1 cucchiaio di senape

Mezzo cucchiaio di sciroppo d’acero

Procedimento:

- Tagliare il cavolfiore a cimette e condirlo con olio, pepe e sale. Mescolare bene e infornare a 190° in forno ventilato per 15 minuti

- Tritare al coltello le Prugne della California e l’erba cipollina

- Unire le lenticchie, i capperi, le Prugne della California, l’erba cipollina e il cavolfiore

- Preparare il condimento con le spezie, l’olio, l’aceto, lo sciroppo d’acero, la senape, sale e pepe e mescolare

- Condire l’insalata con il condimento e servire su un piatto