Ingredienti:

400 g farina tipo 00

50 g zucchero

70 g olio extravergine di oliva biologico 100% italiano

2 l olio di semi di girasole 100% italiano da filiera tracciata e sostenibile

2 uova

1 cucchiaino da caffè di lievito vanigliato

scorza grattugiata di 1 limone

un pizzico di sale

a piacere zucchero a velo

Castagnole di Carnevale

Preparazione:

In una terrina versate due bicchierini di Olio EVO biologico 100% italiano Zucchi.

Aggiungete quindi le uova una alla volta, incorporandole con l'aiuto di una frusta, e poi fate la stessa cosa con lo zucchero, la scorza di limone grattugiata e un pizzico di sale.

Continuate a mescolare con la frusta per qualche minuto, prima di aggiungere il lievito e incorporare un po' alla volta la farina, fino a quando l'impasto non sarà liscio e senza grumi.

Versate l'olio di semi di Girasole 100% italiano da filiera tracciata e certificata Zucchi in una padella capiente e portatelo a temperatura. Create quindi delle palline con l'impasto, più o meno con le dimensioni di una castagna, e immergetele nell'olio. Giratele di tanto in tanto fino a doratura uniforme, quindi scolatele su carta assorbente per eliminare l'olio in eccesso.

Servite poi con una spolverata di zucchero a velo.

