Foresta Nera senza glutine

Un dolce scenografico e delizioso per il quale la chef, membro di Euro-Toques Italia, Rita Tirabassi, ha pensato a un biscotto al cacao senza farina.

Foresta nera di Rita Tirabassi

Ingredienti:

500 g Albumi freschi

500 g Zucchero semolato

330 g Tuorlo

130 g Cacao amaro in polvere

55 g Fecola di patate



Procedimento

Montare gli albumi a media velocità, in seguito inserire lo zucchero a pioggia, quindi unire a mano con l’aiuto di un lecca pentola, i tuorli frustati, infine il cacao setacciato con la fecola. Stendere 700 grammi di prodotto su silpat 40 x 60. Cottura in forno 200 gradi per un tempo di 10/12 minuti.

Ingredienti per il Cremoso al cioccolato

1 kg di crema inglese di base

380 g Cioccolato al 70%

Procedimento

Unire poco per volta il cioccolato alla crema inglese. Montare come una maionese con l’aiuto di un mixer a immersione facendo attenzione a non incorporare aria. Riporre in frigo per 4 ore.

