Ricette semplici, ma originali, per portare a tavola tutta la bontà del Gorgonzola Dop anche a Natale.

Cheesecake di Gorgonzola

Ingredienti

• 250 g di Formaggio morbido tipo mascarpone

• 120 g di Gorgonzola Dop dolce

• 100 g di Yogurt

• 70 ml di Panna fresca

• 50 g di Zucchero

• 3 fogli di Gelatina

• 40 ml di Latte

• 250 g di Biscotti

• 175 g di Burro

• Frutta fresca a piacere

• Foglie di Menta



Preparazione: 4 ore

Cottura: 20 minuti

Tempo totale: 4 ore 20 minuti



Preparazione

1. Disporre l’impasto ottenuto in un coppa pasta a creare la base della nostra Cheesecake e riporre in frigorifero.

2. Frantumare in una ciotola i biscotti, aggiungere il burro ammorbidito e amalgamare il tutto.

3. Ammorbidire in acqua la colla di pesce. Frullare il Gorgonzola, lo yogurt, il formaggio morbido e lo zucchero in modo che risulti una crema. In un pentolino scaldare la panna e il latte, quando risulta bollente, aggiungere la gelatina, precedentemente strizzata e unire la crema di Gorgonzola.

4. Togliere dal frigo la base e versare nel cilindro la crema, lasciare riposare nel frigo per almeno 2-3 ore.

5. Togliere la torta dal frigo, estrarre il coppa pasta e decorare con frutta e menta.



Vino abbinato: Vin Santo

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.