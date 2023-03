Scopri le altre ricette che puoi preparare per celebrare la festa della donna in grande stile!

Ingredienti per la pasta frolla:

250 g di farina 00

125 g di burro a temperatura ambiente

100 g di zucchero a velo

1 uovo intero

1 pizzico di sale

scorza di limone grattugiata

Crostata alle fragole

500 g di fragole fresche
100 g di zucchero
2 cucchiai di amido di mais
succo di mezzo limone





Preparazione

Preparare la pasta frolla: mescolare la farina con lo zucchero a velo, il burro a temperatura ambiente tagliato a pezzi, l'uovo intero, il sale e la scorza di limone grattugiata. Lavorare tutti gli ingredienti velocemente con le mani fino ad ottenere un composto omogeneo.

Formare una palla con l'impasto, avvolgerla con la pellicola trasparente e lasciar riposare in frigo per almeno 30 minuti.

Nel frattempo, preparare la farcitura: lavare e asciugare le fragole, tagliarle a metà o a pezzetti e metterle in una ciotola. Aggiungere lo zucchero, l'amido di mais e il succo di limone e mescolare bene.

Riprendere l'impasto dal frigo e stenderlo su una superficie infarinata con un mattarello fino ad ottenere uno spessore di circa 5 mm.

Trasferire la pasta frolla in una teglia da crostata (circa 22-24 cm di diametro) imburrata e infarinata, adattandola bene ai bordi e bucherellando la base con una forchetta.

Versare la farcitura di fragole sulla pasta frolla stesa, livellando bene la superficie.

Cuocere la crostata in forno preriscaldato a 180°C per circa 40-45 minuti o finché la pasta frolla è dorata e la farcitura di fragole risulta densa e cotta.

Lasciare raffreddare la crostata alle fragole completamente prima di servirla.

