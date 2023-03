Ingredienti per 10 persone

Per la crème brulée vaniglia

300 g Latte intero uht Bayerland

300 g Panna 35% Bayerland

120 g tuorlo d'uovo pastorizzato

120 g zucchero semolato

1 bacca di vaniglia

Delizia alla vaniglia

100 g Burro Gold Bayerland100 g farina100 g zucchero100 g farina di mandorle4 g fior di sale250 g lamponi freschi70 g zucchero250 g purea di lamponi8 g gelatina in fogli8 g succo di limone 25 g Panna 35% Bayerland125 g Latte intero uht Bayerland190 g Formaggio fresco Alpigiana Bayerland95 g mirtillo63 g acqua9 g destrosio19 g glucosio atomizzato113 g saccarosio1 g stabilizzante0,2 g sale3 g lime succo1,5 g lime grattugiato1 fava tonkapistacchi1. Portare il latte, la panna e la bacca di vaniglia a bollore e versare sul composto tuorlo d'uovo e zucchero precedentemente rimestato. lasciar raffreddare. Versare il composto in uno stampo, cuocere in forno a100°C per 45/50 minuti. Abbattere.2. Lavorare il burro a pomata, aggiungere la farina. lo zucchero e la farina di mandorle ed il fior di sale. Sabbiare la pasta e cuocere in forno a 170°C fino a colorazione. Lasciare raffreddare e sbriciolare.3. In un termomix lavorare i lamponi freschi con lo zucchero, la purea, il succo di limone e la gelatina idratata e sciolta. Versare su un tappetino silpat, raffreddare e tagliare dei quadrati di cm 6x6, conservare in frigo.





4. Riscaldare l'acqua con il glucosio fino a 30°C, aggiungere gli zuccheri precedentemente miscelati tra loro con sale e stabilizzante, portare a 65°C e far raffreddare. Frullare l'Alpigiana con la panna ed i mirtilli. aggiungere il succo di lime. lime grattugiato, la fava tonka e mantecare.



Composizione del piatto: disporre nel piatto il tappetino ai lamponi. un rettangolo di creme brulée alla vaniglia, due lamponi freschi farciti con una couilis di lamponi, dei pistacchi spezzettati, lo streusel e una quenelle di gelato.

