Domataki Dolce

Deliziosi pomodorini sciroppati. La loro consistenza morbida e succosa li rende irresistibili al palato. Si possono servire su un piattino con il caffè greco e un bicchiere di acqua ghiacciata oppure con lo yogurt o con un tomino di capra su pezzo di pane abbrustolito.

Ingredienti

25 pomodorini medi

1 kg di zucchero

½ kilo di mandorle

½ cucchiaino di ksino

2 vaniglie

Acqua per coprire i pomodorini

Un poco di calce

Preparazione

Spellare i pomodorini e con uno stuzzicadenti fare due buchi per far uscire i semi. Lavare e mettere i pomodorini nel latte di calce per 1O minuti. Dopo aver lavato i pomodorini per 5-6 volte, lasciarli asciugare. In ogni pomodorino mettere le mandorle. Aggiungere sopra lo zucchero e lasciarlo per 12 ore. Dopo, mettere l'acqua fino a coprire i pomodorini e cominciare a cuocerli, affinché creino uno sciroppo in pentola. Infine, aggiungere il ksino e le vaniglie. Una volta raffreddati mettere i pomodori in barattoli di vetro per conservarli.

