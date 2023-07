Estate

Gianluca Fusto presenta il suo concetto di macedonia fresca e “golosa”: alla base una gelatina e una namelaka al finoccho che esaltano la freschezza della composizione di frutti rossi e prugne. Al centro un brodo di pesche dalla dolcezza perfettamente equilibrata e per finire un disco di leggero di panna, che accompagna ed impreziosisce.

Dosi per 12 dessert

Gelatina al finocchio

276 g Acqua naturale

6,9 g Semi di finocchio

138 g Glassa neutra

13,8 g Succo di limone fresco

60 g Preparazione gelatinosa (10 g gelatna in polvere 200 bloom e 50 g acqua)



Brodo di pesche

150 g Pesche bianche

150 g Pesche gialle

602 g Acqua naturale

60,2 g Zucchero semolato fino

37,6 g Succo di limone fresco



Namelaka al finocchio

178 g Latte intero

19,6 g Semi di finocchio

27 g Preparazione gelatinosa (4,5 g gekatina e 22,5 g acqua)

348 g Copertura di cioccolato bianco 31%

357 g Panna Excellence 35% m.g. Elle & Vire Professionnel®

71,3 g Succo di limone fresco

Leggero di panna

53,2 g Panna Excellence 35% m.g. Elle & Vire Professionnel®

26,6 g Zucchero semolato fino

24 g Preparazione gelatinosa (4 g gelatina e 20 g acqua)

146 g Sublime, panna con mascarpone 36,5% m.g. Elle & Vire Professionnel®

Montaggio

500 g Prugne

q.b. Zucchero

250 g Fragole fresche

150 g Fragoline di bosco



Preparazione

Gelatina al finocchio

Mixare bene acqua e semi di finocchio per 6 minuti. Far marinare per 10 minuti, poi filtrare e riportare al peso iniziale. Mixare con glassa e succo di limone. Scaldare una piccola parte del liquido, unire la preparazione gelatinosa (reidratare la gelatna in acqua fredda e conservare in frigorifero per 15 minuti) e mixare insieme i due liquidi.

Brodo di pesche

Tagliare le pesche a pezzi, unire tutti gli ingredienti e mettere sottovuoto. Far marinare per 12 ore in frigorifero. Cuocere per 2 ore a 80 °C a fuoco moderato. Raffreddare in un bagno di ghiaccio, filtrare e conservare in sacchetti sottovuoto.

Namelaka al finocchio

Portare a bollore il latte con i semi di finocchio tostati e lasciare in infusione almeno 15 minuti con pellicola a contatto. Riscaldare nuovamente il latte, filtrarlo e sciogliervi la preparazione gelatinosa, mescolando continuamente. Sciogliere il cioccolato a 40 °C. Versare una piccola parte del liquido sul cioccolato e frizionare energicamente, sino ad ottenere una consistenza liscia e brillante, indice di un’emulsione ben riuscita. La temperatura dovrà essere sempre sopra i 35 °C. Mixare per affinare la struttura e unirvi la panna fredda liquida insieme al succo di limone. Mixare nuovamente, facendo attenzione a non inglobare bolle d’aria. Far cristallizzare in un contenitore coperto a contatto in frigorifero a 4 °C per almeno 6 ore.

Leggero di panna

Scaldare la panna con lo zucchero. Unirvi la preparazione gelatinosa e poi Sublime fredda, mixare. Montare e dressare in stampi rotondi, congelare a - 10°C.

Montaggio

Tagliare le prugne in quarti e poi a fettine, farle marinare con un po’ di zucchero. Tagliare le fragole a fettine. Dressare al centro di una fondina la gelatina di finocchio, dressare sopra un po’ di namelaka al finocchio, posizionare la frutta in modo da formare una circonferenza e versare al centro il brodo di pesche. Appoggiare un disco leggero di panna da servire ad una temperatura di -10°C e decorare con un disco di cioccolato. Terminare con un filo di olio d’oliva.



