Ingredienti per 6 persone

400 g cioccolato bianco da copertura

6 Savoiardi Schär

12 gocce di cioccolato

Fantasmini Halloween

Zuccherini e irresistibili, i Savoiardi Schär sono fatti con uova fresche da allevamento a terra e pochi altri semplici ingredienti, secondo la ricetta tradizionale sarda; senza: glutine, lattosio, frumento e olio di palma; perfetti per creare squisiti dolci al cucchiaio e dessert scenografici. Disponibili in una confezione da 200 g.

Preparazione

Con il pennarello alimentare nero, colorare un cerchietto su ogni goccia di cioccolato. Successivamente, fondere il cioccolato a bagnomaria, avendo cura di non bruciarlo. Intingere i savoiardi nel cioccolato, fino a ricoprirli completamente. Posizionarli su una gratella e, utilizzando una forchetta, intingerla nel cioccolato rimasto e lasciare colare delle righe sui savoiardi. Posizionare le gocce di cioccolato, come fossero occhietti, e lasciare riposare in frigorifero, per 30 minuti.

