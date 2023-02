Ingredienti per 10 porzioni

Per il macaron al ribes

50 g Polvere Ribes Molino Favero

100 g farina mandorle

150 g zucchero a velo

100 g albume fresco

2 g sale fino

125 g zucchero semolato

50 g acqua naturale

65 g albume fresco

10 g zucchero semolato



Per la ganache al gorgonzola

150 g cioccolato bianco

100 g panna fresca 35%

50 g Gorgonzola Dop

1 g sale maldon

Macaron al ribes con ganache al Gorgonzola Dop

1. In una bowl di acciaio, amalgamare la farina di mandorle, lo zucchero a velo, la polvere di ribes, il sale con la prima quantità di albume fresco, emulsionando il tutto. In un pentolino portare a 114°C l'acqua con lo zucchero, versare sugli albumi e montare fino ad ottenere una meringa ferma.Unire i due composti con la classica operazione del macaronage. con una sac a poche dotata di punta n.12, dressare i macaron su un tappetino silpat.2. Lasciar seccare i dischi per almeno un'ora o fino al momento in cui provando con le dita non si attacca più. Cuocere in forno statico a135°C per 13 -14 minuti. Lasciar raffreddare.3. In un pentolino portare a bollore la panna fresca, versare il liquido sul cioccolato ed emulsionare il tutto. Unire il gorgonzola ed il sale, rendere il composto ben amalgamato e stoccare in una sac a poche da pasticceria in frigorifero per almeno 6 ore.4. Farcire i macaron e lasciar riposare in frigo per almeno 6 ore.





Composizione del piatto: posizionare in verticale sul piatto di servizio il macaron fermandolo con della ganache al gorgonzola e decorando con dei germogli misti.

