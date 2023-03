Scopri le altre ricette che puoi preparare per celebrare la festa della donna in grande stile!

Ingredienti per i macarons:

150 g di farina di mandorle

150 g di zucchero a velo

55 g di albumi (circa 2 albumi)

1 cucchiaino di estratto di rosa

colorante alimentare rosa



Ingredienti per la ganache alla rosa:

100 ml di panna fresca

150 g di cioccolato bianco

1 cucchiaino di estratto di rosa

Macarons alla rosa

In un mixer, mescolare insieme la farina di mandorle e lo zucchero a velo fino a quando il composto diventa fine e omogeneo.Aggiungere gli albumi e mescolare con una spatola fino a quando la miscela diventa liscia.Aggiungere l'estratto di rosa e il colorante alimentare rosa. Mescolare bene fino a quando il colore è uniforme.Trasferire la miscela in una sac à poche con una bocchetta liscia.Formare i macarons su una teglia rivestita di carta da forno, facendo attenzione a lasciare abbastanza spazio tra loro.Lasciar riposare i macarons per circa 30 minuti, in modo che si crei una crosticina sulla superficie.





Nel frattempo, preparare la ganache alla rosa. Mettere la panna fresca in una pentola e portarla a ebollizione. Togliere la pentola dal fuoco e aggiungere il cioccolato bianco tagliato a pezzetti. Mescolare bene fino a quando il cioccolato si sarà completamente sciolto. Aggiungere l'estratto di rosa e mescolare ancora per amalgamare bene gli ingredienti.

Mettere la ganache alla rosa in frigorifero per almeno 30 minuti, fino a quando non si sarà rappresa abbastanza da essere utilizzata per farcire i macarons.

Cuocere i macarons in forno preriscaldato a 150°C per circa 12-15 minuti, fino a quando la superficie è croccante ma l'interno rimane morbido.

Lasciar raffreddare i macarons e farcirli con la ganache alla rosa.