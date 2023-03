Scopri le altre ricette che puoi preparare per celebrare la festa della donna in grande stile!

Ingredienti:

500 ml di panna fresca

100 ml di latte intero

100 g di zucchero semolato

70 g di mandorle tritate finemente

1 bustina di vanillina

5 g di colla di pesce



Per la decorazione:

mandorle a lamelle

sciroppo di mandorle o miele

Panna cotta alle mandorle

Procedimento

Mettere la colla di pesce in una ciotola con dell'acqua fredda e lasciarla ammorbidire per circa 10 minuti.

In una pentola a fuoco medio, mettere la panna fresca, il latte, lo zucchero semolato, le mandorle tritate e la vanillina. Mescolare bene fino a quando lo zucchero si sarà completamente sciolto e tutti gli ingredienti saranno ben amalgamati.

Portare la miscela a ebollizione e continuare a mescolare per altri 2-3 minuti.

Togliere la pentola dal fuoco e aggiungere la colla di pesce ammorbidita, mescolando bene per farla sciogliere completamente.

Versare la miscela in stampini o bicchieri e lasciarli raffreddare a temperatura ambiente per circa 30 minuti.

Una volta che i bicchieri saranno a temperatura ambiente, metterli in frigorifero per almeno 3-4 ore, o fino a quando la panna cotta non si sarà rappresa.

Prima di servire, decorare la panna cotta con le mandorle a lamelle e il sciroppo di mandorle o miele.

