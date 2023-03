Ingredienti

500 g di ricotta fresca

250 g di grano cotto

200 g di zucchero

4 uova

Scorza di limone grattugiata

Aroma di fiori d'arancio

Pasta frolla

Pastiera napoletana

1. Stendete la pasta frolla e foderate una teglia da forno.2. In una ciotola, mescolate la ricotta con il grano cotto, lo zucchero, le uova, la scorza di limone grattugiata e l'aroma di fiori d'arancio.3. Versate il composto sulla pasta frolla e coprite con le strisce di pasta frolla tagliate a listarelle.4. Infornate in forno caldo a 180 gradi per circa 40-50 minuti.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.