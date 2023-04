Ingredienti per la Pigna:

5 uova intere

350 g di zucchero

1/2 bicchiere di Vermouth

1/2 bicchiere di liquore Strega

500 g di farina 00

300 g di farina di Manitoba

80 ml di olio di semi

60 ml di acqua

buccia di un limone

succo di un limone

2 bustine di lievito per dolci

1 bacca di vaniglia

Per la glassa:

1 albume d'uovo

180 g di zucchero a velo

confettini colorati

Pigna pasquale

1. Lavorare in una ciotola lo zucchero con le uova fino a quando il composto non sarà gonfio e spumoso. Aggiungere al composto il succo di limone, la buccia di limone grattugiata, la vaniglia e l'acqua. Successivamente aggiungete olio e liquori.2. Aggiungere poco per volta il livito, la farina 00 e la farina di Manitoba. Quando il composto sarà ben omogeneo, versare il tutto in uno stampo da ciambella, di circa 26-28 cm di diametro, precedentemente imburrato, e infornare a 180° per circa 60 min.3. Quando il dolce sarà pronto, sformarlo e lasciarlo raffreddare su una gratella per dolci.Nel frattempo preparare la glassa lavorando energicamente l'albume con lo zucchero.4. Decorare la vostra Pigna di Pasqua con la glassa di zucchero e i confettini colorati.

