La ricerca del connubio.

Ricetta di Luca Bnà della Nazionale Italiana Cuochi, tratta dal secondo volume de L'opera del gusto realizzato dalla Federazione Italiana Cuochi.

Ingredienti per 10 persone

Amaretto al limone

310 g albume

115 g zucchero semolato (a)

12 g albumina

181 g farina di mandorle di Sicilia

217 g zucchero semolato (b)

62 g farina debole

7 g zeste di limone fresco



Crema inglese

95 g panna fresca 35% massa grassa

95 g latte intero

38 g tuorli

14 g zucchero semolato



Cremoso al lampone e cioccolato al latte

228 g crema inglese di base

228 g polpa di lampone

228 g Cioccolato al Latte Miranda 37,8% Novacrem

4 g gelatina in polvere

20 g acqua per gelatina



Gel alla mora

80 g acqua

20 g zucchero semolato

30 g destrosio

50 g fibra di patate

315 g purea di more



Mousse Miranda e pralinato nocciola

50 g latte intero

40 g panna fresca 35% massa grassa

31 g glucosio atomizzato

4 g gelatina in polvere

20 g acqua per gelatina

115 g Cioccolato al Latte Miranda 37,8% Novacrem

100 g panna semimontata

40 g nocciola pralinata



Glassa bianca

280 g acqua

280 g zucchero semolato

183 g destrosio

280 g nappage trasparente

232 g latte condensato

110 g massa di gelatina

170 g burro di cacao

6 g biossido di titanio



Schiuma di lampone

2 g lecitina di soia

300 g succo di lamponi

17 g zucchero semolato

Preparazione

Amaretto al limone

Montare gli albumi con l'albumina e lo zucchero (A), unire a parte le farine con lo zucchero (B) e setacciare, aggiungere le zeste di limone. Amalgamare in planetaria il composto di farine agli albumi montati facendoli girare delicatamente. Stendere il biscuit su un tappetino in silicone, cuocere in forno ventilato preriscaldato a 200°c a valvola chiusa per cinque minuti, in seguito continuare la cottura per 8 minuti a 180°c circa con valvola aperta.



Crema inglese

Scaldare panna e latte, a parte amalgamare tuorli e zucchero. Versare l'appareil sui liquidi caldi e cuocere a 84 °C.



Cremoso al lampone e cioccolato al latte

Reidratare la gelatina, aggiungerla alla crema inglese. Emulsionare la crema inglese ancora calda sulla copertura al latte e raffreddare la massa con la polpa di lampone fredda.



Gel alla mora

Cuocere lo sciroppo di acqua e zuccheri a 104°C, unire la polpa di mora e mixare con la fibra di patate. Lasciar riposare in frigorifero almeno un'ora.



Mousse miranda e pralinato nocciola

Reidratare la gelatina. Scaldare la panna ed il latte con il glucosio a 70 °C, versare sulla copertura al latte ed emulsionare. Aggiungere la nocciola pralinata. A parte semi montare la seconda parte di panna ed aggiungerla alla massa.



Glassa bianca

Cuocere lo sciroppo di acqua e zuccheri a 104°C. A parte scaldare la nappage trasparente a 60°C ed unirla allo sciroppo. Versare la massa calda in una brocca contenente la massa di gelatina, il latte condensato, il burro di cacao ed il biossido di titanio. Lasciar maturare in frigorifero una notte prima dell'utilizzo.



Schiuma di lampone

Emulsionare tutti gli ingredienti e con l'aiuto di un minipimer, mixare il composto fino a ottenere una schiuma.



Servizio

Comporre il pezzo principale posizionando il biscuit alla base, poi la mousse glassata e terminare con il cremoso al cioccolato al latte. Sulla base del piatto creare un cerchio con il gel di mora adagiare il pezzo principale e riempire con schiuma di lamponi. Guarnire con la decorazione al cioccolato.

