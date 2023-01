Ingredienti per 10 persone

300 g sfoglia croccante Bonomi

Mousse leggera alla ricotta

200 g meringa italiana

335 g ricotta fresca

335 g panna semi montata

4 g gelatina in fogli

1 bacca di vaniglia

Uvetta al passito

80 g uvetta

80 g passito di Pantelleria

q.b. zeste di un arancia

Sfoglia croccante con ricotta, uvetta e pera

200 g miele di sulla200 g acqua2 g agar agar20 g pinoli20 g pistacchi20 g arancia semi candita20 g mandorle 20 g uvetta544 g latte intero150 g zucchero14 g destrosio188 g panna fresca 38%38 g latte in polvere4 g stabilizzante1. Preparare la meringa italiana. unire la ricotta. la panna semi montata e la gelatina idratata e sciolta precedentemente con un po' di panna liquida.2. Lavare l'uvetta, sbollentare e raffreddare, conservarla in infusione al passito e le zeste d'arancia.3. Unire miele, acqua e agar agar e portare a bollore, colare in un contenitore raffreddare e frullare fino ad ottenere una struttura liscia ed omogenea. aggiungere l'uvetta idratata e scolata. pinoli. pistacchi. mandorle tostate e l'arancia semi candita.4. Riscaldare il latte. la panna fresca. i baccelli di vaniglia aperti a metà con i semini tolti a circa 70°C. Aggiungere le polveri: saccarosio, latte in polvere, destrosio e stabilizzante e portare a 85°C. Passare allo chinois e mixare per circa un minuto. rimettere i baccelli di vaniglia. raffreddare rapidamente a 3°C. Lasciare maturare per un minimo di 4 ore. togliere i baccelli di vaniglia, mixare nuovamente e mantecare in gelatiera: montare il dessert disponendo la pasta sfoglia all'interno di un quadro alto 3,5/4 cm di altezza. alternando la mousse di ricotta e chicchi di uvetta. Ripetere l'operazione due volte. finendo l'ultimo strato con la di pasta sfoglia e abbattere. Isolare la pasta sfoglia per contenere l'umidità con del burro di cacao, e accompagnare con la composta di frutta secca e uvetta e una quenelle di gelato alla vaniglia.

