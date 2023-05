Snowball e fragole

Snowball e fragole.

Ricetta di Tommaso Bonseri Capitano della Nazionale Italiana Cuochi, tratta dal secondo volume de L'opera del gusto realizzato dalla Federazione Italiana Cuochi.



Ingredienti per 10 persone

Snowball

500 g mascarpone

500 g Panna Hoplà

1 g sale

½ bacca di vaniglia



Meringa francese

100 g albume d'uovo

250 g zucchero semolato

50 g zucchero a velo



Fragole

300 g fragole

50 g purea lampone

25 g succo lime

2 zeste lime

3,75 g Addensami Fic



Decorazione

50 g melissa cress

50 g purea lampone

50 g purea mango





Preparazione

Snowball

Unire tutti gli ingredienti, montare con la frusta prima dell'utilizzo e conservare in frigo.



Meringa francese

Montare l'albume con lo zucchero semolato fino a montatura media, poi aggiungere lo zucchero a velo. Dressare su carta forno per un'altezza di 3 mm. Cuocere in forno a 70°C.



Fragole

Tagliare le fragole in 8 piccoli pezzi, unire tutti gli ingredienti. Aggiustare di densità con l'addensante.



Decorazione

Utilizzare le puree per rifinire il piatto.



Servizio

Creare un gioco di colori con le puree di frutta, con uno spallinatore porzionare il composto della snowball adagiandolo sul piatto. Guarnire con la meringa spezzettata e le fragole.

