Ingredienti per 4 persone



BISCOTTO

5 uova intere

150 g di zucchero semolato

150 g di farina 00



Montare con l’aiuto di una planetaria o sbattitore le uova con lo zucchero fino ad ottenere una massa spumosa. Incorporate delicatamente la farina setacciata senza fare smontare la massa. Stendere su placca rivestita con carta da forno allo spessore di 0,5 cm. Cuocete in forno a 175°C per 8 min.

Tiramisù al tè Matcha - Foto Lorenzo Moreni

140 g di Mascarpone

70 g di tuorlo

30 g di zucchero

45 g di albume

25 g di zucchero

150 g di panna semimontata

2 g di gelatina in fogli



Montare i tuorli con lo zucchero e incorporare successivamente il mascarpone. Aggiungere la gelatina in fogli precedentemente ammollata in acqua fredda e sciolta con un po’ di panna. Alleggerire il composto con gli albumi montati con lo zucchero e incorporare la panna semimontata.



BAGNA AL TÈ MATCHA

150 g di acqua

150 g di zucchero

25 g di tè matcha in polvere



Portate a bollore l’acqua e lo zucchero. Aggiungere il tè matcha, emulsionare bene con l’aiuto di un minipimer e filtrate con un colino cinese. Far raffreddare.





FINITURA

Fiori eduli colorati q.b.



Coppare il biscotto con un coppapasta del diametro di 8 cm. Montare il tiramisu in dei ring (anelli per le torte) del diametro di 8 cm e 3,5 cm di altezza. Partire con una base di biscotto bagnate con il tè Matcha, seguire con la mousse e ripetere i passaggi fino al riempimento dello stampo, chiudendo con la mousse al mascarpone. Porre in frigo per qualche ora. Sformare dallo stampo, spolverare con il tè Matcha in polvere, posizionare il tiramisù su un piatto piano del diametro di 31 cm, tagliare un triangolo e posizionarlo in parallelo rispetto al dolce. Decorare con fiori eduli colorati.



