Ingredienti:

500 g di fragole

500 g di mascarpone

3 uova

100 g di zucchero semolato

200 g di savoiardi

200 ml di caffè

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

1 pizzico di sale

Tiramisù alle fragole

Pulire le fragole e tagliarle a fette sottili. Metterle da parte.Separare i tuorli dagli albumi e montare i tuorli con lo zucchero fino a ottenere una crema chiara e spumosa.Aggiungere il mascarpone alla crema di tuorli e continuare a mescolare fino ad ottenere un composto cremoso e omogeneo.Montare gli albumi a neve con un pizzico di sale.Aggiungere gli albumi montati al composto di mascarpone e tuorli, mescolando delicatamente con una spatola per non smontare gli albumi.Aggiungere l'estratto di vaniglia e mescolare nuovamente.

Preparare il caffè e lasciarlo raffreddare.

Immergere rapidamente i savoiardi nel caffè e disporli sul fondo di una pirofila rettangolare.

Coprire i savoiardi con uno strato di fragole.

Coprire le fragole con metà del composto di mascarpone e tuorli.

Ripetere l'operazione creando un altro strato di savoiardi inzuppati nel caffè, fragole e composto di mascarpone e tuorli.

Coprire la pirofila con pellicola trasparente e metterla in frigorifero per almeno 4 ore o durante la notte, in modo che il tiramisù si solidifichi.

Prima di servire, decorare con fragole fresche tagliate a fette sottili.

