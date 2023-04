Ingredienti

160 g di riso

1 l di latte

150 g di zucchero

La scorza di 1 limone

80 g di cedro o limone candito

10 amaretti

100 g di mandorle

2 uova

2 tuorli d'uovo

50 ml di rum

zucchero a velo qb

Torta degli addobbi

1. Bollire il riso con lo zucchero nel latte per un’ora a fuoco moderato2. Ridurre le mandorle in farina3. Sbriciolare gli amaretti4. Sminuzzare il candito5. Unire il tutto al riso e amalgamare. Unire le uova e poi i tuorli6. Stendere il composto in una teglia imburrata7. Cuocere un'ora a 180°C in forno8. Una volta tiepida spennellare con il rum, a freddo cospargere con zucchero a velo

