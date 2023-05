Torta di nocciole

Torta alle nocciole

È la scelta perfetta per tutti coloro che amano il sapore intenso delle nocciole. Ecco come preparare questa squisita torta:

Ingredienti:

• 200 g di nocciole tritate finemente

• 150 g di zucchero semolato

• 150 g di burro morbido

• 4 uova

• 150 g di farina 00

• 1 bustina di lievito per dolci

• 1 pizzico di sale

Per la glassa:

• 50 g di nocciole tritate grossolanamente

• 50 g di zucchero a velo

• 1 cucchiaio di acqua

Preparazione:

1. In una ciotola capiente, sbatti il burro morbido con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso.

2. Aggiungi le uova una alla volta, continuando a sbattere fino ad incorporare ogni uovo prima di aggiungerne un altro.

3. Aggiungi le nocciole tritate finemente, la farina setacciata, il lievito per dolci e il pizzico di sale, e mescola bene fino ad ottenere un composto omogeneo.

4. Versa l'impasto in una tortiera da 22 cm di diametro imburrata e infarinata, livellando bene la superficie con una spatola.

5. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 30-35 minuti, o fino a quando la torta risulta dorata e la superficie è asciutta al tatto.

6. Lascia raffreddare la torta per alcuni minuti prima di sformarla dalla tortiera.

7. Per preparare la glassa, sciogli lo zucchero a velo con l'acqua in una ciotola e aggiungi le nocciole tritate grossolanamente.

8. Versa la glassa sulla superficie della torta, aiutandoti con una spatola per distribuirla in modo uniforme.

9. Lascia asciugare la glassa per circa 30 minuti prima di servire la torta alle nocciole.

