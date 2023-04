Zaffiro è una ricetta gluten free ed è una deliziosa verrine di panna cotta alla vaniglia e allo zafferano, arricchita da croccante crumble che, grazie al tocco particolare di Soft Style Cream Cheese di Elle & Vire Professionnel®, si rivela particolarmente ricca e intensa.

Zaffiro

Dose per 18 bicchieri

Ingredienti



Panna cotta alla vaniglia

1 baccello di vaniglia

500 g Panna Excellence 35% m.g. Elle & Vire Professionnel®

100 g zucchero

7 g gelatina

35 g acqua per reidratare la gelatina

125 g Soft Style Cream Cheese Elle & Vire Professionnel®



Panna cotta allo zafferano

½ baccello di vaniglia

500 g Panna Excellence 35% m.g. Elle & Vire Professionnel®

4 g pistilli zafferano

100 g zucchero

7 g gelatina

35 g acqua per reidratare la gelatina

125 g Soft Style Cream Cheese Elle & Vire Professionnel®



Gelée al mandarino

800 g succo mandarino

80 g zucchero semolato

8 g agar agar



Crumble alle mandorle

90 g mandorle macinate in polvere

90 g zucchero di canna grezzo

90 g farina

90 g Burro Multiuso 82% m.g. Elle & Vire Professionnel®

2 g fior di sale

10 g zest di limone

Mise en place

q.b. zest di agrumi

q.b. foglia d’oro

q.b. zucchero bollato



Preparazione



Panna cotta alla vaniglia

Fare un’infusione a freddo del baccello di vaniglia aperto, tenendolo in infusione nella panna per una notte in frigorifero. Successivamente far bollire la panna con lo zucchero e poi aggiungere la gelatina reidratata. Emulsionare con il Cream Cheese.



Panna cotta allo zafferano

Fare un’infusione a freddo dello zafferano con mezzo baccello di vaniglia, tenendolo in infusione nella panna per una notte in frigorifero. Successivamente far bollire la panna con lo zucchero e poi aggiungere la gelatina reidratata. Emulsionare con il cream cheese.



Gelée al mandarino

Portare a bollore il succo di mandarino e in seguito inserire lo zucchero miscelato con l’agar agar e riportare a leggero bollore. Far riposare in frigorifero per 24 ore. Emulsionare con il mixer ad immersione e colare nei bicchieri.

Crumble alle mandorle

Lavorare tutti gli ingredienti in planetaria con foglia fino ad ottenere un composto omogeneo. Successivamente passare il composto in un setaccio a maglia larga. Raffreddare in abbattitore positivo. In seguito disporre il crumble su una teglia e cuocere a 160 °C per circa 18 minuti.

Mise en place

In un bicchiere versare circa 40 g di panna cotta allo zafferano e abbattere a temperatura positiva, posizionando li bicchiere in obliquo. Quando la panna cotta si sarà stabilizzata, posizionare il bicchiere in posizione verticale e colare la panna cotta alla vaniglia. Abbattere nuovamente a temperatura positiva. Colare il gelée al mandarino. Decorare con crumble, zest di agrumi, foglia d’oro e zucchero bollato.

