Voglia di pizza? Per le prime giornate autunnali perfetta la Pizza Fantasia d’incontro autunnale di Mario Principi, chef consultant e membro di Euro-Toques.

La pizza autunnale di Mario Principi



Ingredienti per tre panetti di pizza

300 g di farina 00 (doppio zero)

300 g di farina manitoba

400 ml di acqua molto ghiacciata

3 g di lievito fresco

12 g di sale di cervia



Procedimento

Mescolare molto bene le due farine formando una fontana in una spianatoia. Versare al centro l’acqua congelata per lo shock termico che ne migliorerà la qualità della pizza dove avremo sciolto il sale e il lievito.



Impastare per una ventina di minuti fino a che avremo formato un impasto omogeneo; copritelo e mettetelo nel frigo in basso dove stanno gli ortaggi per tutta la notte.



La mattina seguente andremo a fare delle pagnotte di 280 grammi ciascuna. Lasciamole riposare fino alla sera in frigorifero. Tiriamole fuori almeno un’ora prima della preparazione dove per realizzare la Fantasia di incontro autunnale si stende una pallina con l'attenzione di non schiacciare i bordi dove poi si andrà a formare il cosiddetto cornicione alla napoletana con le cavernette all'interno.



Aggiungiamo pomodoro San Marzano pelato e schiacciato, mozzarella fior di latte e inforniamo. A casa con forno elettrico 250 gradi per una decina di minuti.



All'uscita completeremo la pizza con al centro una bella burrata, stendiamo tutto attorno alla pizza del prosciutto di Carpegna con decorazione di fichi nostrani.

