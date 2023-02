Ingredienti per 10 persone

Per l'impasto della montanara

500 g farina Mix Pizza Pivetti

50 g patate liofilizzate

400 g acqua

80 g olio evo

3 g lievito di birra

10 g zucchero

10 g sale

q.b. strutto per friggere

Per la salsa

250 g passata di pomodoro condita 200 g melanzane

40 foglie basilico

q.b. sale, pepe olio evo

Montanara alla Norma

Per il pesto di basilico

200 g basilico foglie verdi

80 g olio evo

1 spicchio d'aglio senza anima

80 g Parmigiano Reggiano Dop grattugiato

45 g pinoli tostati

15 g Pecorino Romano Dop

q.b. sale



Per la guarnizione

50 g ricotta salata di pecora

20 g pomodori semisecchi sott'olio

10 petali di pomodoro spellati

30 cime piccolissime di basilico

q.b. olio evo



Preparazione

1. Impastare tutti gli ingredienti insieme e solo alla fine aggiungere il sale. Senza far mai riscaldare l'impasto dare le pieghe e far riposare 24 ore a 4 gradi, dare altre pieghe e far riposare altre 12 ore a 4°C. Dare, infine, le ultime pieghe e lasciare lievitare a 20 gradi, pirla­ re a grammatura necessaria e lasciare in frigo a 6°C altre 12 ore. Fuori dal frigo far lievitare ulteriormente, lasciando i bordi più alti, incidere al centro e friggere a 175°C gradi nello strutto.





2. Tagliare le melanzane a fette da 3 cm e rosolare in padella con olio sale, pepe e i gambi del basilico. Finire la cottura coperta in forno, raffreddare, tagliare a cubetti tutti uguali e con gli scarti creare una crema da mettere in una sac à poche.



3. Ottenere un pesto di basilico classico con l'ausilio del mortaio.



Composizione del piatto: disporre la montanara sul piatto da portata e dopo aver steso la salsa di pomodoro condita, farcirla con gli ingredienti precedentemente preparati: melanzane a cubetti, pesto di basilico, ricotta salata a scaglie, listarelle di pomodorini secchi sott'olio, piccoli spuntoni di crema di melanzane e un filo d'olio evo.

Guarnire con petali di pomodoro e cime di basilico.

