Ingredienti per 1 pizza

1 pallina d'impasto per pizza

100 g di Gorgonzola Dop dolce

4 cime di Broccolo

Nocciole

40 g di Speck

Melograno

Olio extravergine d'oliva

Sale

Pepe nero

1 spicchio d'aglio

Pizza bianca gourmet con Gorgonzola Dop

Preparazione

Mondate il broccolo e ricavate delle cimette.

Sbollentatele 10 minuti in abbondante acqua salata e poi trasferitele in padella con un filo d’olio evo e uno spicchio d’aglio.

Fate rosolare i broccoli a fuoco medio per 10 minuti, aggiustate di sale e pepe e tenete da parte.

Stendete l’impasto per pizza su una teglia, unite un filo d’olio e unite metà del gorgonzola dolce a fiocchi, le cimette di broccolo e le fette di speck.

Infornate a 240° in forno statico finché la crosta della pizza non sarà dorata.

Guarnite la pizza bianca con le nocciole tritate, il melograno, del pepe nero e il restante Gorgonzola dolce a fiocchi.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.