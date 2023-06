Scrocchiarella con broccoletti, salsiccia e Pecorino Romano Dop

Scrocchiarella di grano duro con broccoletti ripassati, salsiccia, pomodorini e Pecorino Romano Dop

Ricetta di Andrea Del Villano della Nazionale Italiana Cuochi, tratta dal secondo volume de L'opera del gusto realizzato dalla Federazione Italiana Cuochi.



Ingredienti per 10 persone

Scrocchiarella di Grano Duro ltalmill dim. 40x 30

300 g salsiccia

150 g Pecorino Romano Dop



Broccoletti

1,5 kg broccoletti

2 spicchi di aglio

30 g olio evo

1 peperoncino

q.b. sale



Pomodorini gialli e rossi semidry

100 g pomodoro pachino gialli

100 g pomodoro pachino rossi

1 spicchio di aglio

3 g timo

5 g olio evo

2 g sale

15 g zucchero a velo

Preparazione

Broccoletti

Lavare e asciugare bene la cicoria, in una pentola rosolare l'aglio con l'olio ed il peperoncino, aggiungere la cicoria e lasciar cuocere a fuoco alto finché l'acqua non sarà ridotta.

Salsiccia

Rimuovere il budello dalla salsiccia, sgranarla e cuocerla in padella a fuoco dolce.

Pecorino Romano Dop

Tagliare a lamelle sottili con un pelapatate e conservare in un contenitore.

Pomodorini gialli e rossi semidry

Tagliare i pomodori pachino a metà, condire con olio, sale, zucchero e timo sfogliato e disporre su un silpat, cuocere in forno ventilato a 110°c per 1 ora.

Servizio

Rigenerare la base Scrocchiarella in forno ventilato a 240°( per 7 minuti, successivamente disporre i broccoli e la salsiccia e infornare nuovamente per due minuti, completare con i pomodori pachino e le scaglie di Pecorino.

