Scrocchiarella integrale con gamberi marinati, scapece di zucca e pistacchio

Scrocchiarella integrale con gamberi rossi marinati, scapece di zucca e granella di pistacchio.

Ricetta di Andrea Del Villano della Nazionale Italiana Cuochi, tratta dal secondo volume de L'opera del gusto realizzato dalla Federazione Italiana Cuochi.

Ingredienti per 10 persone

Scrocchiarella Integrale ltalmill diametro 25



Gamberi rossi marinati

200 g gamberi rossi

1 g pepe bianco

10 g olio evo

2 g sale

1 zeste di limone



Scapece di zucca

300 g zucca violino

10 g menta

30 g aceto di riso

1 spicchio di aglio

40 g granella di pistacchio

Preparazione

Gamberi rossi marinati

Rimuovere il carapace e svenare i gamberi, tagliarli in due nel senso della lunghezza e condirli con sale, olio, pepe e zeste di limone.



Scapece di zucca

Tagliare la zucca in fette di circa 0,4 mm e condire con poco sale, friggere in abbondante olio e lasciar scolare su carta assorbente, condire con la menta tritata, aggiungere l'aglio in camicia e l'aceto.

Lasciar marinare per almeno 2/3 ore.



Servizio

Rigenerare la base in forno ventilato a 240°C per 7 minuti, tagliare in cubi di 2x2 cm e completare 2 fettine di zucca in scapece, mezzo gambero e la granella di pistacchio.

