Scrocchiarelle di Brandacujun

Ingredienti per brandacujun:

400 gr di baccalà norvegese

400 gr di patate

40 gr di pinoli

100 gr di olio d’oliva ligure

40 gr di prezzemolo

40 g di olive taggiasche

Ingredienti verdure all’agro:

400gr di peperoni

200gr di cipolla rossa

200gr di zucchina

200gr di carota

125gr di acqua

120gr di aceto

50gr zucchero

25gr di sale

Ingredienti per la panatura:

200 gr di chips di patate

200 gr di nocciole tostate

200 gr di pan grattato

2 uova medie

Ingredienti per la maionese di baccalà:

50 gr di acqua di cottura del baccalà

200 gr di olio di semi

30 gr di riduzione di Barbera d’Asti

Tempi di cottura:

95° C per 25 minuti per le verdure sottovuoto

70° C per 12 minuti per il baccalà

Attrezzature: planetaria, forno a vapore, friggitrice, macchina del sottovuoto

Procedimento:

Preparare il baccalà per la cottura aggiungere un filo d’olio d’oliva e condizionare sottovuoto, cuocere in forno a vapore per 12 minuti; pelare e tagliare le patate a spicchi e cuocerle in acqua abbondante e salata per 8/10 minuti.

Lavare e tagliare tutte le verdure a listarelle, marinare per qualche minuto in una soluzione di acqua, aceto di riso, sale e zucchero; versare il composto e le verdure in un sacchetto sottovuoto e cuocere in forno a vapore a 95° C per 20/25 minuti

Una volta preparate tutte le basi iniziare la preparazione del brandacujun ligure, mettere in una planetaria il baccalà e le patate azionare la planetaria con il gancio a foglia e versare a filo l’olio per mantecare al meglio i due prodotti, in fine aggiustare di sale, aggiungere il prezzemolo ed i pinoli tostati e lasciare riposare in frigorifero per 10 minuti.

Formare delle crocchette di forma cilindrica e impanare con la panure preparata in precedenza mixando in un cutter le nocciole, le chips di patata e il pan grattato dopo averle immerse nell’uovo per far aderire al meglio la panatura croccante.

Friggere le crocchette in abbondante olio e lasciare intiepidire.

Preparare la maionese di baccalà con l’acqua si cottura del baccala emulsionata con olio di semi e aggiungere alla fine una riduzione di barbera d’asti precedentemente fatta ridurre in un pentolino.

