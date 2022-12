Sgombro marinato al bergamotto con cipolla rossa di Tropea

</p>

Ingredienti:

4 filetti di sgombro

3 cipolle rosse di Tropea

50 g di sale

30 g di zucchero

olio extra vergine di oliva

2 bergamotti

sale e pepe

germogli



Procedimento:

Sfilettate e spinate lo sgombro e fatelo marinare con sale zucchero e buccia di bergamotto in frigo per circa tre ore. Mettetelo sottovuoto e cuocetelo a 55° gradi per 15 minuti. Nel frattempo, tagliate le cipolle rosse di Tropea finemente, scottatele leggermente in padella con un filo di olio extravergine di oliva, il succo dei bergamotti, sale e pepe.

Disponete la cipolla in un piatto piano adagiatevi sopra il filetto di sgombro coprite con dei germogli e qualche velo di cipolla rossa servite con un filo di olio extra vergine.

