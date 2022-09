Il World Heart Day si festeggia il 29 settembre: la giornata mondiale del cuore diventa quindi una perfetta occasione per ricordare ancora una volta quanto le proprie abitudini a tavola siano il punto di partenza per condurre una vita sana prediligendo alimenti dalle proprietà benefiche, come il salmone norvegese tanto apprezzato dagli italiani. Ecco una ricetta ideale da portare in tavola: Salmone norvegese al forno con limone.

Salmone norvegese al forno con limone

Ingredienti per 4 persone

600g di filetti di salmone norvegese, senza pelle né lische

2 cucchiai di salsa di soia

4 cucchiai di olio d'oliva

1 limone

sale e pepe

Per l’insalata

2 cipollotti

½ mela verde

1 cespo piccolo di lattuga romana

1 avocado

Condimento

3 cucchiai di succo di limone

3 cucchiai di olio d'oliva

½ cucchiaino sale marino

Contorno

riso integrale

Procedimento

Preriscaldare il forno a 180 °C

Tagliare il salmone in porzioni e posizionarle su una teglia da forno.

Versare la salsa di soia e l'olio d'oliva sul salmone e regolare di sale e pepe.

Aggiungere il succo e la scorza di limone grattugiata e infornare per circa 10 -12 minuti.

Insalata

Affettare la cipolla, tagliare la mela a striscioline e sminuzzare la lattuga.

Dividere l'avocado a metà e tagliarlo a pezzetti.

Dare una mescolata veloce alle cipolle, la mela, la lattuga e l'avocado.

Condimento

Mescolare il succo di limone, l'olio d'oliva e il sale marino e aggiungere questo condimento all'insalata.

Servire il salmone accompagnato dall'insalata e dal riso bollito.



Consiglio: per dare un tocco in più a questo piatto, usare la scorza d'arancia invece del limone

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.