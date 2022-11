In occasione del Natale, Menù, storica azienda di Medolla (Mo) leader nella produzione di specialità alimentari per il foodservice, ha ideato una serie di ricette ispirate al tema della pace. Una limited edition di raffinate proposte culinarie che vogliono essere anche un modo per unire e portare conforto, attraverso il gusto, nei tempi tormentati che il mondo sta vivendo. Il cibo, infatti, ha il potere dell’aggregazione e della condivisione, e “stare a tavola” diventa un momento di autenticità, di amicizia e di serenità.

Le ricette proposte da Menù integrano tradizione e innovazione e vogliono essere fonte di ispirazione per tutti gli operatori della ristorazione che desiderano portare in tavola, per le prossime festività, un gusto nuovo.

Le ricette si ispirano al più grande street artist del millennio, Banksy, le cui opere, diventate ormai delle icone, affrontano temi diversi di grande attualità, quali la guerra, il consumismo, la povertà, ma parlano tutte il messaggio universale della pace.

Baccalà mantecato con pistacchi

Ingredienti Menù: 400 g di Èbaccalà, 3 g di Fiokki, 30 g di Salsa Tapenade rustica, Peperoncini in fili sottili q.b., 60 g di Granella di pistacchi verdi.: 60 ml di olio di girasole, prezzemolo q.b., sale e pepe q.b., germogli q.b.: montare Èbaccalà in planetaria con i Fiokki di patate, prezzemolo tritato, un pizzico di sale e pepe e l’olio di girasole. Comporre una pallina con il porzionatore da gelato e posizionarla sul piatto. Decorare la pallina con la Salsa Tapenade, i Peperoncini in fili e foglioline di germoglio. Ultimare posizionando a lato della preparazione una “cometa” di Granella di pistacchi verdi.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.