INGREDIENTI

Per la battuta di gambero

2 gamberi rossi di di Mazara

q.b. olio evo

q.b. buccia di limone

q.b. sale Maldon



Per la marmellata di kumquat

250 g kumquat

250 g succo d’arancia

250 g succo di mela verde

1 g cannella stecca

1 g anice stellato

500 g zucchero

10 g succo di limone

Gambero rosso, pak choi, kumquat

Misticanza di erbe





PROCEDIMENTO

Per la battuta: sgusciare i gamberi ed eliminare il budello. Aromatizzare con la buccia di limone verde e battere leggermente al coltello.

Per il gambero croccante: sgusciare i gamberi ed eliminare il budello e steccare. Passare metà gambero nell’albume, poi nella panure e rosolare in padella calda.

Eliminare le prime foglie dal pack choi. Porre il pack choi con olio, brodo vegetale, sale, timo e il filetto di acciuga in busta da cottura. Condizionare al max del vuoto e cuocere in forno a vapore a 100°C per 12 minuti. Raffreddare. Prima di servire abbrustolire su brace.

Portare a bollore tutti gli ingredienti della marmellata di kumquat schiumando il composto. Lasciar riposare 12 h a temperatura ambiente.

Aggiungere il succo di limone alla prima cottura e portare a 65°C Brix. Lasciar maturare minimo 48 h prima di servire.

