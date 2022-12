Ingredienti:

400 g di stoccafisso già ammollato

2 cipolle rosse di Tropea

100 g di aceto

200 g di acqua

100 g di zucchero di canna

100 g di pomodorini

50 g di olive nere

100 g di scarola

sale e pepe

olio extra vergine

Insalata di stoccafisso con cipolla rossa di Tropea

Cuocete lo stoccafisso a vapore a 80° gradi per 15 minuti, fatelo raffreddare, sfogliatelo e conditelo con sale, pepe e olio extra vergine, a parte preparate i pomodorini confit, tagliateli e metà e conditele con sale e zucchero e cuoceteli in forno a 100° gradi per circa 2 ore. Nel frattempo pulite le cipolle rosse di Tropea grossolanamente e sfogliatela, fatela cuocere per pochi minuti in una soluzione di aceto, acqua zucchero e un pizzico di sale, scolatela e fatela raffreddare in acqua e ghiaccio. Componete il piatto mettendo la scarola nel fondo sopra lo stoccafisso, la cipolla rossa le olive nere e condite il tutto con un filo di olio extra vergine.

