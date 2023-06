Ricciola in ceviche, finocchio, codium

Ricciola in ceviche, finocchio, codium.

Ricetta di Raffaele Lenzi, corporate chef del gruppo Sereno Hotels, ristorante Al Lago dell'Hotel Il Sererno a Torno (Co)



Ingredienti per 4 persone

SPUMA DI CEVICHE

• 500 g polpa di pesce bianco e parature di ricciola/branzino/dentice

• 18 g peperoncino fresco

• 70 g cipollotto bianco

• 25 g sale

• 140 g succo di lime

• 340 g latte di soia

• 10 g zenzero

• 250 g fumetto ridotto (da 1,25 L a 250 g)

• Q.b. colla di pesce

Miscelare tutti gli ingredienti e far marinare per 12 ore. Filtrare, schiacciando per estrarre tutti i succhi. Ogni 650 g di salsa ceviche, aggiungere 10 g colla di pesce e mettere una carica nel sifone.



BRUNOISE DI FINOCCHIO

• 1 finocchio

Con un pelapatate, privare la pelle esterna del finocchio. Ricavare una brunoise.

TARTARE DI RICCIOLA

• 1 filetto di ricciola

• 500 g zucchero di canna Demerara

• 250 g sale grosso

• 250 g sale fino

• 30 g pepe di Sichuan

Marinare il filetto di ricciola per circa 15/20 minuti con gli altri ingredienti. Ricavare una tartare.



FINITURA

• Q.b. Codium in polvere, finocchietto marino

In un piatto un po' concavo, condire con un filo d'olio la brunoise di finocchio e la tartare di ricciola. Adagiare la spuma di ceviche sul pesce. Completare il tutto con finocchietto marino e una spolverata di codium.

