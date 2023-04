Salmerino, patate, zucca, topinambur e tartufo nero

Ingredienti

salmerino

zucca

patate

topinambur

tartufo nero

Salmerino in crosta di patate e zucca, con crema di topinambur al tartufo nero

Tagliate le patate e la zucca a fette sottili, di 1 mm di spessore, e sbollentatele in acqua calda per un minuto. Sfilettate i salmerini e fate delle porzioni di circa 110 g l'uno. Rosolateli in padella. Una volta rosolati, adagiatevi sopra le patate e la zucca. Per la crema, cuocete il topinambur in acqua bollente. Una volta cotto, aggiungete il tartufo grattugiato e frullate.

