Tonno cotto a bassa temperatura su fondente di cipolla rossa di Tropea

Tonno cotto a bassa temperatura su fondente di cipolla rossa di Tropea all'arancia, capperi di Salina, fragole, salsa zafferano, menta e olio al bergamotto Reginoro.

Ricetta di Virigio Valenti dell'Agriturismo Pantalica Ranch di Sortino (Sr) e socio Euro-Toques Italia

Ingredienti:

800 g di Tonno in un unico pezzo, preferibilmente la codilla bianca

600 g di cipolla rossa di Tropea

200 g di fragole

800 g di succo d'arancia

1 arancia intera non trattata

150 g di zucchero di canna

Capperi q.b.

La scorza di un limone femminello siracusano

olio al bergamotto Reginoro Friberga

2 foglie di alloro, timo fresco e maggiorana.



Per la salsa zafferano:

400 g di vino bianco Il Punto Sauvignon Blanc in purezza Cantine Famiglia Cotarella

20 g di succo di limone femminello siracusano

30 g di scalogno

2 g di zafferano

130 g di burro di capra

30 g di roux

Sale q. b.

Preparazione

Metto in pentolino il vino bianco con il sale, lo zafferano e lo scalogno, faccio ridurre, quindi filtro, unisco il burro montato e faccio prendere il bollore quindi lego con il roux e raffreddo.



Per la cipolla di tropea: in tegame metto un filo di olio evo 2 foglie di alloro e faccio prendere il calore, a questo punto metto la cipolla tagliata a julienne e la faccio sudare, metto un po’ di sale e dopo aggiungo lo zucchero di canna, quando inizia leggermente a caramellare aggiungo 300 g di succo d'arancia e porto a cottura. Una volta cotta la cipolla, estraggo il liquido di cottura e lo faccio ridurre ottenendo il fondente di cipolla.



Per il Tonno: taglio la codilla bianca a cubi più o meno regolari ricavandone all'incirca 12. Ne metto 3 per ogni busta da cottura sottovuoto e condisco con un rametto di timo, maggiorana, una fetta d'arancia con tutta la buccia, uno spicchio di cipolla bianca, un mestolo piccolo di succo d'arancia, olio evo e sale q. B. e condiziono in sottovuoto. Mando in cottura a 58°C per 50 minuti nel Roner o in forno a vapore. Con la cipolla, le fragole, i capperi, la buccia di limone, la menta e l'olio al bergamotto faccio un'insalata.



Montaggio: metto alla base del piatto il fondente di cipolla, adagio sopra il tonno, scolato dal liquido di cottura, e decoro con l'insalata di cipolla e fragole, foglioline di menta e gocce di salsa zafferano. Il tonno si può servire a temperatura ambiente.

Per esaltarne il gusto consiglio di abbinare Il Punto Sauvignon Blanc in purezza Cantine Famiglia Cotarella

