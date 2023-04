Ingredienti:

Per la marinatura delle trote

100 g di zucchero

100 g di sale

buccia di limone grattugiata, timo, pepe q.b.



Per il carpione

200 g di cipolla rossa

100 g di aceto di mele

100 g di vino bianco

100 g di zucchero

10 g di sale fino

Foglie di alloro, bacche di ginepro, buccia di arancia, grani di pepe.



Per il gel di carpione

500 g di liquido del carpione

4 g di agar agar



Per la pastella per la frittura

100 g di acqua gassata molto fredda

100 gr di farina 00

Olio di semi di girasole

Trota salmonata in carpione su letto di insalatine novelle

Preparazione

Pulire e sfilettare la trota salmonata. Miscelare lo zucchero con il sale, il limone, il pepe e il timo. Stendere uno strato del composto, adagiare i filetti di trota e ricoprirli con il rimanente.

Lasciare marinare per 6/7 ore, poi risciacquare in acqua fredda e, volendo, conservare in sottovuoto in monoporzione.



Preparare il carpione portando a bollore il vino con l’aceto, il sale, lo zucchero e gli odori.

Mettere la cipolla in infusione per due minuti. Scolare la cipolla, e mettere da parte il liquido

filtrato.Portare ad ebollizione e aggiungere, mescolando, l’agar agar.Fare riposare in frigorifero a + 4°.Quando sarà raffreddato, frullare il composto con un minipimer e riempire un biberon.

Preparare la pastella e friggerla nella forma desiderata in abbondante olio di semi di girasole.



Composizione del piatto

In un piatto fondo con l’aiuto di un coppa pasta,creare una base con l’insalatina misticanza. Sfilettare la trota salmonata marinata, porla sul letto di insalata, aggiungere delle gocce di gel di carpione e completare il piatto con la pastella fritta.

