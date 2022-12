Ingredienti per 4 persone:

Per la pasta

4 uova intere

400 g di farina di semola

Per il ripieno

400 g di Nasello surgelato

1 spicchio di aglio

1 cucchiaio di olio e.v.o

1 patata da circa 150 g

1 cucchiaio pangrattato

1 ciuffo di prezzemolo o aneto

Per il condimento

200 ml di panna da cucina

1 bustina di zafferano

1 noce di burro

sale e pepe

aneto fresco

qualche ribes rosso per decorare

Ravioli di pesce alla salsa di zafferano e aneto

Procedimento

Per la pasta: Disponete la farina a fontana sul piano da lavoro, rompete le uova al centro e iniziate a lavorare con una forchetta incorporando lentamente la farina. Continuate la lavorazione a mano fino a formare una palla di impasto liscia e omogenea. Coprite con pellicola e mettete a riposare circa 30 minuti.

Riprendete la pasta e stendetela al mattarello o con la sfogliatrice su un piano infarinato, ad uno spessore di circa 3 millimetri. Con un coppa pasta formate dei dischi in numero pari fino a terminare la sfoglia.

Per il ripieno: Fate bollire la patata e riducetela in purea poi tritate finemente il nasello (scongelato) e fatelo rosolare qualche minuto in padella con un filo di olio, lo spicchio di aglio (che poi eliminerete) ed il prezzemolo tritato. Mescolate assieme tutti gli ingredienti del ripieno, regolate di sale e pepe e se necessario aggiungete un po' di pangrattato per rassodare il composto.

Componete i ravioli disponendo un cucchiaino di ripieno al centro di un disco, chiudete con un altro disco di pasta e sigillate i bordi con i rebbi di una forchetta. Continuate fino a terminare gli ingredienti.

In un pentolino fate sciogliere una noce di burro poi aggiungete la panna e lo zafferano e regolate di sale e pepe. Portate a bollore abbondante acqua in una pentola capiente, salate e tuffateci i ravioli pochi per volta; lasciate cuocere circa 4 minuti. Condite la pasta con la salsa allo zafferano e mezzo mestolo di acqua per la pasta. Decorate con foglie di aneto e ribes rossi.

