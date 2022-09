Ingredienti per 2 persone

120 gr di riso basmati integrale

150 gr di salmone crudo abbattuto in alternativa salmone affumicato

80 gr di edamame (peso netto)

mezzo avocado

mezzo mango

2 ravanelli

1 zucchina grande

finocchietto selvatico oppure alghe Wakame

1 cucchiaio di semi di sesamo

1 cucchiaio circa di salsa di soia

1 cucchiaio circa di aceto di riso

Poké di riso Basmati integrale, salmone, edamame, ravanelli e sesamo

Preparazione:

Pesate il riso basmati integrale, inseritelo in una pentola e copritelo con pari peso di acqua fredda e portate a bollore, coprite con un coperchio, facendo cuocere finché non ha assorbito tutta l’acqua. Poi aprite, spegnete, fate riposare un paio di minuto, nel frattempo scaldate l’aceto di riso con 2 – 3 pizzichi di sale. Infine, versate nel riso e sgranate con un cucchiaio di legno per separare i chicchi.

Tenete da parte a raffreddare. Nel frattempo tagliate a cubetti il salmone e lasciatelo marinare nella salsa di soia da un minimo di 10 minuti ad un massimo di 1 h. Affettate l’avocado a cubetti, così anche il mango. Cuocete a vapore le vostre edamame e anche le zucchine affettate. Infine, affettate i ravanelli.

Quando tutti gli ingredienti sono pronti, prendete una ciotola capiente. Prima di tutto aggiungete il riso, sopra il salmone, poi il resto, creando delle isole di colore nel piatto. Poi aggiungete una manciata di semi di sesamo a piacere e guarnite con finocchietto selvatico o alga Wakame. Ecco pronta la vostra Poké Bowl.

