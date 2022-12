Il menu delle feste si veste di tradizione e creatività con quattro primi piatti di eccellenza proposti dal pastificio Sgambaro. Ricette per ogni tipo di esigenza e gusto, facili da preparare, ma dal grande effetto: all’altezza di una tavola delle feste e perfette per essere condivisi sui social. Ecco la prima ricetta realizzata in collaborazione con la food blogger @deliziosavirtu (Tiziana Ricciardi).



Ingredienti per 4 persone

320 g di Bigoli Nobili Sgambaro



Per il pesto di broccoli

280 g di cimette di broccolo

25 g di mandorle pelate

30 g di pecorino grattuggiato

½ spicchio di aglio

6 foglie di basilico

olio extravergine di oliva q.b.



Per il baccalà mantecato

450 g di baccalà dissalato

½ limone

2 foglie di alloro

prezzemolo tritato q.b.

olio extravergine di oliva q.b

sale e pepe

Bigoli con baccalà mantecato e pesto di broccolo

Procedimento

Lessate le cimette di broccoli in una pentola con acqua salata. Scolateli bene, mettete da parte qualche cimetta per decorare e la restante parte nel boccale di un frullare. Unite il pecorino grattugiato, le mandorle pelate, le foglie di basilico e l’aglio a pezzettini. Unite poco per volta l’olio extravergine di oliva e frullate sino ad ottenere un composto cremoso. Aggiustate di sale e pepe e tenete da parte. In una pentola adagiate i pezzi di baccalà e ricopriteli a filo con dell’acqua fredda, unite il succo del limone e le foglie di alloro. Cucinate il baccalà per circa 20 minuti.



Trascorso il tempo, scolate il baccalà conservando un po’ del liquido di cottura; Una volta raffreddato, eliminate la pelle e le spine e sfaldatelo con le mani.

Mettetelo nella ciotola della planetaria munita di frusta, azionate la planetaria ed aggiungete al filo l’olio extravergine di oliva poco per volta sino ad ottenere un composto cremoso. Se il composto risulterà troppo sodo allora potrete aggiungere un po di acqua di cottura tenuta da parte. Il baccalà potete anche lavorarlo a mano con una frusta. Aggiungete ora il prezzemolo tritato e aggiustate di sale e pepe.

Cuocete i bigoli nobili in abbondante acqua salata, scolateli e fateli mantecare nella padella con il pesto di broccoli. Se occorre aggiungete poca acqua di cottura alla volta fino a quando i bigoli saranno ben amalgamati. Distribuite in un piatto i bigoli nobili e serviteli con una quenelle di baccalà mantecato e qualche cimetta di broccolo tenuta precedentemente da parte. Irrorate con un filo di olio extravergine di oliva e servite con una macinata di pepe.

