Il menu delle feste si veste di tradizione e creatività con quattro primi piatti di eccellenza proposti dal pastificio Sgambaro. Ricette per ogni tipo di esigenza e gusto, facili da preparare, ma dal grande effetto: all’altezza di una tavola delle feste e perfette per essere condivisi sui social. Ecco la quarta ricetta realizzata in collaborazione con l'agenzia Plus-Trento.



Ingredienti per 4 persone

350 g di Bigoli nobili

1 kg di vongole veraci

Aglio q.b.

Prezzemolo q.b.

Olio extravergine di oliva

Sale fino q.b.

Bigoli con vongole e pomodorini

Procedimento

Per preparare i bigoli alle vongole e pomodorini prima di tutto assicuratevi che tra le vongole non ci siano gusci rotti o aperti, che in caso andranno scartati. Sciacquate poi le vongole sotto l’acqua e lasciatele in ammollo con del sale grosso, in questo modo spurgheranno facilmente la sabbia.



Nel frattempo, dividete a metà i pomodorini e fate soffriggere l’aglio scamiciato in una padella, unite due rametti di prezzemolo e lasciate insaporire per 5 minuti, per poi aggiungere anche i pomodorini.

Successivamente unite le vongole, alzate la temperatura e coprite subito con il coperchio, in questo modo i molluschi potranno schiudersi.



Nel frattempo, mettete a scaldare dell'acqua poco salata, aggiungetevi i bigoli e scolateli al dente, in modo da finire la cottura risottandoli in padella insieme al sugo. A fine cottura spolverizzate con del prezzemolo tritato.

