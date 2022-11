Ingredienti per 4 persone, composizione per 1 persona

Brodo di guancia

1 lt di brodo di gallina freddo

400 g di guance di vitello ben pulite

25 g di carote a cubetti

25 g di cipolla bianca a cubetti precedentemente sbollentati

20 g di sedano a cubetti

5 g di sale grosso

4 g di pepe nero di Sarawak in grani

1 g di stecca di cannella

½ foglia di alloro

1 chiodo di garofano

1 pizzico di sale

1 goccia di zafferano liquido

1 traccia di liquirizia nera in polvere

Brodo oro

Cuocere le guance sottovuoto insieme a tutti gli ingredienti (tranne il ristretto di zafferano e la polvere liquirizia) in forno a vapore a 90°C per 4 ore e mezza. Filtrare il liquido di cottura con l’etamina e aromatizzarlo con lo zafferano liquido e la liquirizia.



Per terminare

4 fogli di oro alimentare a 24 carati



Composizione

Versare il brodo caldo in un piatto fondo e guarnire con una foglia d’oro.



Nota: le guance utilizzate per preparare il brodo possono essere condite con olio extravergine di oliva, sale grosso, un pizzico di liquirizia, alcune gocce di ristretto di zafferano e servite su un letto di insalata di verdure bollite, come carote, rape rosse, patate e sedano rapa.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.