Crema di borlotti con pisarei, fagioli e mazzancolle

Per la pasta:

-200 g di pangrattato

-200 g di farina di grano tenero 00

-3 cl di olio evo

-sale

Porre in una pentola il pane grattugiato, scottarlo versandoci sopra l’acqua bollente. Mettere la farina a fontana su una spianatoia, inserire al centro il pangrattato insaporendo con sale e olio ed impastare. Lasciar riposare per 30 min circa, quindi formare le corde di pasta da 1 cm di diametro, tagliare in pezzetti lunghi 1 cm e formare cosi i pisarei.





Crema di fagioli borlotti con pisarei, fagioli dell’occhio e mazzancolle saltate in padella

-600 g di fagioli borlotti lessi-1/2 carota -1/2 cipolla -1 costa di sedano-1 spicchio d’ aglio -50 g di pancetta affumicata-3 pomodori ramati-1 lt di brodo di pollo o fumetto di pesce-olio evo q.b.In una casseruola preparare un soffritto con le verdure, lo spicchio d’aglio e la pancetta affumicata tutto tagliato a dadini. Aggiungere i fagioli, i pomodori tagliati a pezzettoni e bagnare con il fumetto di pesce. Portare a ebollizione facendo cuocere per 1 ora circa.-olio evo q.b.-1 spicchio d’aglio in camicia-2 rametti di rosmarino-sale, pepe q.b.-peperoncino q.b.Preparare un soffritto con l’olio, il rosmarino e l’aglio in camicia che poi elimineremo. Aggiungere quest’olio alla minestra di fagioli, frullare il tutto e passare al colino cinese. Insaporire con sale, pepe e peperoncino tritato, quindi conservare a parte.-10 g di pancetta a cubettini-30 g di radicchio rosso trevigiano-olio evo q.b.-3 cucchiai di LambruscoRosolare la pancetta in una padella emetterla da parte. Scaldare un pó di olio, aggiungere il radicchio tagliato a dadini e imbrunirlo, aumentare la fiamma e bagnare col Lambrusco. Cuocere fino a quando il vino evapora e il radicchio diventa rosso.-olio evo q.b.-600 g di mazzancolle-Fagioli dell’occhio lessi-pepe nero o peperoncino in polvere q.b.-brodo di pollo q.b.In una padella antiaderente ben calda far saltare le mazzancolle appena salate con pochissimo olio evo. Cuocere i pisarei risottati direttamente nella minestra con l’aggiunta magari di un pó di brodo di pollo. Impiattare disponendovi sopra 3 mazzancolle per porzione, un pó di radicchio al lambrusco, olio evo, pepe o peperoncino in polvere; completare con delle foglioline di amaranto cress e dei fagioli dell’occhio lessi.

