Fettuccine, salmone affumicato, pomodoro, olive e cavolfiore

Ingredienti (per 4 persone): 320 g fettuccine all’uovo, 1 Lingotto di Salmone Affumicato Fjord, 10 foglie di basilico, 30 g burro, 1 pomodoro cuore di bue, 6 olive nere denocciolate, 150 g cavolfiore

Fettuccine con salmone affumicato, carpaccio di pomodoro, olive e cavolfiore croccante (foto: Iacopo Florio)

Preparazione: mettere sul fuoco una pentola con l’acqua per la pasta e una padella con burro e basilico a fuoco dolce. Nel mentre tagliare il Lingotto di Salmone Fjord a cubetti, denocciolare le olive e tagliarle a pezzi. Tagliare delle strisce sottili di pomodoro rimuovendo la pelle per formare il carpaccio, pulire e separare il cavolfiore in piccole cimette. Togliere il burro dal fuoco quando l’aroma del basilico si è diffuso. Cuocere le fettuccine all’uovo (3-4 minuti) e scolare la pasta, unendola al burro aromatizzato. Unire le fettuccine con metà degli ingredienti, per poi guarnire il piatto con la restante parte degli ingredienti. Finire con qualche foglia di basilico fresco.

