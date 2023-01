Ingredienti per 10 persone:

Per gli gnocchetti

250 g Farina di Riso Bianca Molino Favero

750 ml acqua

8 g sale fino

0,1 g zafferano



Per la salsa

400 g cozze, vongole, cannolicchi sgusciati in precedenza

30 g salicornia

10 ml olio all'aglio

5 g prezzemolo fresco

200 ml acqua cottura dei frutti di mare

30 ml vino bianco secco



Per il pesto siciliano

150 g pomodorini datterini

40 g mandorle tostate

7 g bottarga muggine grattugiata

4 g basilico

2 g sale fino

1 g pepe nero

Gnocchetti di riso e zafferano con frutti di mare, salicornia e pesto siciliano

1. Portare ad ebollizione l'acqua con il sale. Versare a pioggia la farina e lasciare cuocere la massa per 3 minuti. Introdurre la massa in una tasca da pasticceria e far cadere gli gnocchi direttamente in acqua in ebollizione. Scolare e amalgamare alla salsa.Dopo aver fatto aprire i frutti di mare in padella sfumandoli con 30 ml di vino bianco, sgusciarli e conservare 200 ml di acqua di cottura. Preparare la salsa mettendo in padella dell'olio aromatizzato all'aglio, la salicornia appena scottata, il prezzemolo fresco, i frutti di mare e l'acqua di cottura.2. Per il pesto siciliano tutti gli ingredienti indicati andranno frullati.: impiattare gli gnocchi con la salsa e finire il piatto con piccoli spuntoni di pesto, qualche frutto di mare e salicornia.

