PER LO GNOCCO

500 g di patate

150 g di maizena

150 g di farina 00

1 uovo



Esecuzione

Cuocere le patate. Pelale, passale allo schiacciapatate e lavorale con la farina setacciata, l’uovo, 1 pizzico di sale e 1 di pepe. Con l’impasto ottenuto forma del- le palline della grandezza di una noce e pratica una pressione al centro di ogni gnocco in modo da ricavarne uno spazio per 1 cucchiaino di impasto.

Gnocco di patate di Montemonaco ripieno di lepre in salmì e cicoria selvatica

600 g di polpa di lepre100 g di sedano 100 g di carota 100 g di cipolla 1 rametto di timo1 foglia di alloro1 spicchio di aglio 1 rametto di rosmarino1 limone100 g di pomodori pelati Brodo vegetale di verdureOlio extravergine di oliva mignolaSale e pepe q.b.In una pentola scalda un filo di olio e rosola in maniera uniforme la polpa di lepre legata con spago alimentare. Aggiungi il sedano, la carota, la cipolla, l’aglio e il rosmarino. Aggiungi 100 g di pomodoro pelato e cuoci per 2 ore circa versando, di tanto in tanto, il brodo vegetale bollente a mestolate. Terminata la cottura, fil- tra il fondo di cottura e taglia a quadratini la carne. Amalgama il fondo di cottura filtrato insieme con i quadratini di carne, il pecorino grattugiato, una grattata di noce moscata e regola di sale e di pepe. Inserisci la farcia nello gnocco, giralo fra le mani per chiuderlo, facendo molta attenzione a che non si rompa o che l’im- pasto non fuoriesca. Cuoci gli gnocchi in abbondante acqua salata e scolali non appena verranno a galla.500 g di cicoria selvatica lessata200 g acqua50 g olio d’oliva2 g di xantanaFrullata e setacciata come salsa di accompagnamento.

